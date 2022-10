Aan de Kloosterstraat in Nuland gaat Mooiland 24 sociale huurappartementen bouwen. Eind vorige week hebben de woningcorporatie en uitvoerder Janssen de Jong Bouw handtekeningen gezet onder de voorbereidingsovereenkomst.

De appartementen komen op de grond die Mooiland van parochie De Goede Herder heeft gekocht. Het gaat om een perceel van zo'n 3000 vierkante meter. Het bouw van deze appartementen is goedgekeurd door de parochie.

Het liefst ziet de Goede Herder ook op andere parochiegronden in het bestemmingsplan Pelgrimsche Hoeve betaalbare woningen. De gemeente Den Bosch heeft in dat plan echter ook dertien luxe huizen opgenomen. Daar verzet de parochie zich tegen en daarover loopt nu een procedure bij de Raad van State.

Ook in Boxmeer en Herpen

De overeenkomst die Mooiland vorige week met bouwbedrijf Janssen de Jong heeft gesloten, behelst overigens meer dan alleen de appartementen in Nuland. De twee gaan ook bouwprojecten in Boxmeer en Herpen realiseren. Mooiland is niet alleen bezig met nieuwbouw maar ook met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Ook daarvoor zijn langlopende afspraken met verschillende bouwbedrijven gemaakt.