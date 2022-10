Meerdere containers onder een overkapping zijn zondagmiddag uitgebrand bij een basisschool in Den Bosch. Het vuur bij de school Het Bossche Broek aan de Liviusstraat is vermoedelijk aangestoken. Brandweerlieden konden de afvalbakken snel blussen.

De schade aan de containerruimte is echter groot: de muren zijn zwartgeblakerd en de plastic containers zijn door de hitte verschrompeld. Ook zit er door de vlammen een groot gat in het dak van de overkapping. Het vuur ontstond rond 17.20 uur.

Tijdens het blussen van de brand was de straat afgezet. De brandweer dacht eerst dat dit lang kon duren omdat er mogelijk asbest in het dak zat. Uiteindelijk bevestigde de school dat in het weggebrande dak geen asbestplaten zijn verwerkt.

Hoe het vuur kon ontstaan wordt door de politie onderzocht.