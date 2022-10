Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor een ongeval in een gebouw aan de Parade in Den Bosch. Twee bouwvakkers zijn een meter of 5 naar beneden gevallen. Het gebouw op de hoek met de Peperstraat staat in de steigers.

Volgens de officier van dienst van de politie zijn twee mannen van een trap of steiger gevallen. Een van hen is op een lagere steiger terechtgekomen, de ander viel nog iets verder naar beneden. Beide mannen zijn gewond. Meerdere politie-eenheden en drie brandweerauto's zijn gekomen, er staan meerdere ambulances en iets verderop is een traumahelikoper geland. De brandweer heeft er vooral voor gezorgd dat het gebouw stabiel te betreden is voor de ambulancemedewerkers. Beide slachtoffers zijn bereikt en per brancard naar een ambulance gebracht. Een van hen is gewond aan een schouder en een arm, de ander heeft rugletsel. Hoe erg dit precies is, is niet bekend. Het pand wordt verbouwd door het Bossche bedrijf M.P. Drijvers. Een medewerker hiervan bevestigt dat twee collega's van hem gevallen zijn. "Dat is behoorlijk schrikken." Een groot deel van de Parade is afgezet met linten. Hierbuiten staan veel mensen te kijken naar de inzet van de hulpdiensten.