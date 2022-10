Na dagenlange onzekerheid is een einde gekomen aan de zoekactie naar de vermiste Sanne (26) en Hebe (10). De zwarte Kia Picanto, waar sinds maandag naar werd uitgekeken, werd gevonden in het water bij knooppunt Empel in Den Bosch.

Rond 22.00 uur kwam er een doorbraak in de vermissingszaak: de auto was gevonden. In het voertuig vonden de hulpdiensten de lichamen van Sanne en Hebe. politiewoordvoerder Kiki Thielen legt uit hoe de Kia Picanto werd ontdekt. "Oplettende collega's hebben iets opvallends gezien langs de weg. Dat is uiteindelijk doorgegeven aan de heli. Die heeft vanaf boven beelden kunnen maken en heeft zo uiteindelijk de auto getraceerd in het talud." Er werd onderzoek ingesteld en een duikteam kwam naar de locatie. Daarna was al snel duidelijk dat het ging om de auto van Sanne. De agenten die bij de locatie reden, zagen bandensporen op het wegdek. Op een snelweg waar duizenden auto's voorbijkomen heeft eerder niemand iets gezien, zei Thielen. Ze is trots dat haar collega's wél aanwijzingen zagen en daarop actie hebben ondernomen. Dagenlang vermist Sanne en Hebe werden maandagmiddag voor het laatst gezien bij Hebes dagbesteding in Raamsdonksveer. Ze kwamen vervolgens niet aan bij het huis van de ouders van Hebe in Vught. De politie startte een zoekactie en dinsdag sloten talloze vrijwilligers zich aan bij de zoektocht naar het tweetal. Het zoekgebied besloeg meerdere locaties, veelal tussen Raamsdonksveer en Vught.