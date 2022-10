Tony Pengelly uit Cardiff (Wales) die betrokken was bij de bevrijding van Den Bosch is op 18 oktober is overleden. "Daarmee is ook de laatste van de vier bevrijders, die in 2019 aanwezig waren bij de grootste 75-jarige viering, ons ontvallen", aldus Jan de Wit, kabinetschef van de gemeente.

De Wit: "Van het lustrum maakte de bescheiden Tony Pengelly - samen met de inmiddels overleden Alan King, Owen Butcher en Bruce Coombes - één groot feest. Pengelly genoot zichtbaar van alle Bossche aandacht en het volle programma. Hij was jarenlang een trouw bezoeker van de vieringen in Den Bosch en maakte indruk met zijn charme en de vele danspasjes op de Markt en op de Parade."

Volgens De Wit maakte Pengelly net zoveel indruk met zijn citaat, meteen na afloop van bezoek aan de tentoonstelling in het Design Museum over design in het Derde Rijk. Waar sommigen de tentoonstelling omstreden vonden, concludeerde Pengelly: "Als je dit ziet, dan moet je je realiseren dat we er goed aan hebben gedaan én het ook goed hebben gedaan om dit te bevechten. Het was - ondanks alle leed - onze inzet waard."

Pengelly was in hetzelfde jaar 2019 gastheer in Cardiff voor de Bossche gemeenteraadsleden. In het kasteel in Cardiff deed hij zijn persoonlijke verhaal in Museum Firing Line, geheel gewijd aan militairen uit Wales. Volgens De Wit maakte dat diepe indruk op de raadsleden, mede omdat hij ondanks zijn ernstige ziekte alle kracht toonde om zijn verhaal over te brengen.