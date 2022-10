Geen rust tussen twee competitieduels, geen wijzigingen in het elftal. FC Den Bosch speelt dinsdagavond in het bekerduel met GVVV met hetzelfde team als afgelopen vrijdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Jong AZ (3-0). "Dit toernooi is voor ons hartstikke belangrijk", zegt trainer Jack de Gier.

Voor het bekertreffen met de derdedivisionist in Veenendaal wil De Gier niets aan het toeval overlaten. Hij bezocht recent de thuiswedstrijd van GVVV tegen DVO (3-1-winst) en maandag bekeek hij met zijn spelers beelden uit andere duels van de opponent. "Zodat we weten wat we kunnen verwachten en hoe we daarmee om moeten gaan." De Gier beseft maar al te goed hoe de verhoudingen liggen. FC Den Bosch is als profclub de favoriet, maar GVVV kan het zijn ploeg wel eens heel lastig gaan maken. Drie jaar geleden nog schakelde de ploeg uit Veenendaal eerst Helmond Sport uit om daarna pas na verlengingen van PSV te verliezen. FC Den Bosch sneuvelde datzelfde seizoen tegen IJsselmeervogels. "Ontmoetingen met amateurclubs kunnen hele lastige wedstrijden zijn. Aan ons om dat te voorkomen. We zullen vanaf de eerste minuut scherp moeten zijn", zegt De Gier. Hoewel hij zijn opstelling maandag nog niet wilde prijsgeven is duidelijk dat De Gier met hetzelfde elftal gaat spelen als vrijdag tegen Jong AZ. "De KNVB Beker is een heel mooi toernooi. Als je een beetje gunstig loot, kun je zomaar ver komen. Deze wedstrijden zijn voor ons zeker geen tussendoortje." Stan Maas is hersteld van de blessure waarmee hij vrijdag uitviel. De linksback kreeg toen een tik op zijn oog en moest met duizeligheid en hoofdpijn naar de kant. Op Jordy van der Winden (knieblessure) en Nick de Groot (schouderblessure) na is de hele selectie fit. GVVV, dat vorig seizoen nog degradeerde uit de tweede divisie, gaat momenteel aan kop in de derde divisie. FC Den Bosch staat op de zestiende plaats van de Keuken Kampioen Divisie. Het team van De Gier wist de laatste twee competitieduels (Jong AZ-thuis, 3-0, en Willem II-uit, 1-2) te winnen. Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Ryan, Maas; Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Konings, Patoulidis.