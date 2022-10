Sam Vianen stapt per direct definitief over naar Apollo Amsterdam. De 20-jarige guard van Heroes Den Bosch kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor de club uit de hoofdstad.

Deze zomer keerde Vianen weer terug bij Heroes, maar het werd al snel duidelijk dat hij bij de landskampioen niet op veel speeltijd zou kunnen rekenen. In Amsterdam hoopt hij die wel te krijgen. Vianen kwam in de jeugd ook al vijf seizoenen uit voor Apollo. Heroes zelf speelt zaterdagavond in eigen huis tegen Aris Leeuwarden. In dat duel wordt het het zeventigjarig bestaan van de Bossche basketbalclub en het veertigjarig bestaan van De Maaspoort gevierd. Vanwege dat dubbele jubileum is de toegangsprijs zaterdag teruggebracht naar vijf euro per ticket. Het duel begint om 20.00 uur.