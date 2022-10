In Den Bosch zijn woensdag in twee woningen hennepkwekerijen opgerold met in totaal 613 hennepplanten.

De politie viel samen met Enexis en de gemeente Den Bosch drie woningen binnen in de wijk Kruiskamp. In twee woningen werden hennepkwekerijen aangetroffen. De hennepplanten zijn vernietigd. Ook is er een auto in beslag genomen.