De omgeving van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is donderdagmiddag afgezet door meerdere politieauto's vanwege verdachte signalen. Dat bevestigt een woordvoerder van de PI. Rond 15.00 uur werd het gebied weer vrijgegeven.

Een woordvoerder van de politie meldt iets over 15.00 uur dat de veiligheidsmaatregelen worden afgeschaald. "De verdachte situatie is voorbij. Ook is het gevaar dat hier mogelijk bij kwam kijken geweken."

Justitie wil niet zeggen wat de verdachte situatie was en wat voor veiligheidsmaatregelen worden getroffen, maar meldt wel dat het om de PI gaat. Daaronder valt onder meer de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), waar Ridouan Taghi verblijft. Bekend is dat Justitie bang is voor een uitbraakpoging van deze hoofdverdachte in het Marengo-proces.

De politiewoordvoerder gaf aan dat het belangrijk is om 'extra alert' te zijn vanwege de gevoelige locatie.

Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt de opschaling van de beveiliging. "We hebben signalen binnengekregen waardoor we uit voorzorg extra beveiliging inzetten."

De politie ging met meerdere auto's ter plaatse en verschillende wegen van en naar de PI zijn afgezet. Ook vloog er een helikopter in de omgeving van de gevangenis.