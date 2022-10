Steeds meer mensen hebben een elektrische auto maar op eigen grond geen ruimte voor een oplaadpunt. Vught plaatst daarom 28 extra laadpalen in de gemeente.

De oproep op www.wijinvught.nl om mee te denken over geschikte locaties in Vught, Cromvoirt en Helvoirt leverde 314 reacties op. Bij de nieuwe locaties is bijvoorbeeld rekening gehouden met al aanwezige laadpalen in de buurt, de parkeerdruk en het openbaar groen.

28 extra laadpalen betekent dat 56 parkeerplaatsen voortaan bestemd zijn voor elektrische voertuigen.