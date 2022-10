Een 29-jarige man uit Oudheusden is zaterdagavond opgepakt voor gevaarlijk rijgedrag door Den Bosch en het veroorzaken van een eenzijdig ongeval in Vught. Ook bedreigde hij agenten.

De man reed aan het begin van de avond als een dolle door de stad, waar hij onder andere geparkeerde auto's beschadigde en later ook een eenzijdig ongeluk veroorzaakte in Vught. Getuigen maakten een filmpje van het rijgedrag, waarna de politie op hun aanwijzing de 29-jarige automobilist bij de Romperpassage aantroffen.

Toen de agenten hem voor de eerste keer aanhielden, reed de man niet. Wel kreeg hij op basis van het getoonde filmpje een proces-verbaal en werd zijn rijbewijs in beslag genomen. De alcohol- en speekseltesten waren negatief.

Even later zagen agenten de man alsnog rijden. Omdat zijn rijgedrag dusdanig gevaarlijk was, besloot de politie uit veiligheidsoverwegingen hem niet te achtervolgen. Zijn identiteit was tenslotte al bekend. Zo bleek later dat de bestuurder tijdens zijn eerste rit meerdere geparkeerde auto's aan de Bossche St. Janssingel had aangereden. De eigenaren van die auto's hebben aangifte gedaan of zijn dit nog van plan.

Niet veel later kwam er een melding binnen van een eenzijdig ongeval aan de Bosweg in Vught. Agenten troffen hier de auto van de verdachte aan, maar de bestuurder zelf was gevlucht. Hij had drie bomen geraakt. De auto werd voor onderzoek in beslag genomen.

Na een zoektocht in de omgeving werd de verdachte gevonden en aangehouden, maar dat ging nog niet zo makkelijk. Op het bureau uitte de man forse bedreigingen naar de agenten en verzette zich bij zijn insluiting. Ook weigerde hij mee te werken aan een bloedafname voor onderzoek op bevel van de hulpofficier van justitie.

Ook de bedreigde agenten deden aangifte.