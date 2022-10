De komende drie jaar zijn er geen supporters van de bezoekende club meer welkom bij de derby's tussen FC Den Bosch en TOP Oss. Dat hebben beide voetbalclubs in nauw overleg met de twee gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie besloten.

Aanleiding zijn de rellen, die op 16 september uitbraken na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en TOP Oss (4-1 voor de thuisclub) in Stadion De Vliert. Aanhangers van TOP Oss braken toen door het hek van het uitvak en raakten in het stadion slaags met beveiligers en stewards. Daarbij vielen diverse gewonden.

Buiten het stadion was er vervolgens een confrontatie tussen aanhangers van beide voetbalclubs en de politie. Ook daarbij vielen gewonden.

Met de nieuwe maatregelen hopen de betrokken partijen 'geweld en agressie' in de toekomst te voorkomen. "Dit in het besef dat een kleine groep het verpest voor de voetbalsupporter die wel van de positieve voetbalbeleving is", staat er in een gezamenlijk persbericht dat dinsdag werd verspreid.

Alleen fans van thuisclub welkom

De eerstvolgende wedstrijd tussen TOP Oss en FC Den Bosch staat op vrijdag 3 februari op het programma in Oss. Dan zijn er dus alleen fans van de thuisclub welkom. Ook in de drie daaropvolgende seizoenen is er geen uitpubliek welkom bij de derby. Pas vanaf het seizoen 2026/2027 worden er weer supporters van de bezoekende club toegelaten bij de onderlinge wedstrijden.

Het is niet voor het eerst dat deze maatregel genomen wordt bij FC Den Bosch en TOP Oss. Ook in november 2014 mondde de derby in Den Bosch uit in rellen tussen aanhangers van beide clubs. Daarna was er tot de zomer van 2017 geen uitpubliek meer welkom bij de onderlinge duels.