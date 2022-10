Een sportschool aan de Havendwarsstraat in Den Bosch gaat op slot omdat daar afgelopen week een grote hoeveelheid drugsafval is gevonden. Dat heeft de gemeente bepaald. In verschillende vaten en jerrycans vonden agenten bij een controle minimaal 750 liter chemicaliën. Dat is opgeruimd door deskundigen.

Dat meldt de gemeente Den Bosch maandag. Die deed de controle samen met de politie, het UWV, de Belastingdienst en de douane. Het ging om een reguliere horecacontrole. Ook zo'n tachtig andere zaken kregen bezoek. Diverse misstanden zijn daarbij geconstateerd. Zo waren er bij meerdere ondernemers illegale vreemdelingen en asielzoekers aan het werk. Ook werd op een adres namaakmerkkleding gevonden, werd ergens illegaal tabak verkocht en verkeerden twee panden in slechte bouwkundige staat. Die panden zijn direct onbewoonbaar verklaard. Burgemeester Mikkers van Den Bosch stelt: "Goed ondernemerschap betekent veilig, en ook eerlijk ondernemen. Nep-kleding en illegaal tabak passen daar niet in. Dat geldt ook voor illegale werknemers, waarbij we ook oog hebben voor de veiligheid en kwetsbaarheid van deze mensen. Controle hierop blijkt helaas keer op keer nodig." De gemeente bekijkt nog of de sportschool waar het drugsafval werd gevonden langer dicht kan blijven, op basis van de wet Damocles. Deze wet is gericht op het bestrijden van de handel en de productie van drugs. De politie onderzoekt de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolgstappen.