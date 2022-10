In Bossche buitenwijken is het gebruikelijk om betaald te parkeren. In een deel van de Bazeldonk was dat jarenlang niet het geval. Uit peilingen bleek dat er onvoldoende 'draagvlak' voor was bij ondernemers en bewoners, maar dat is voorbij.

Bazeldonk wordt grofweg begrensd door de Limietlaan, Van Veldekekade en Jacob van Maerlantstraat. Je kon er op wachten dat automobilisten het betaald parkeren zouden omzeilen door de auto te parkeren in het gedeelte van Bazeldonk waar dat gratis kan. Na een eerdere peiling zoals die ook in andere delen van de gemeente is toegepast, waren 'klachten en signalen' voor de gemeente reden om een nieuw onderzoek te houden. 16 bewoners en ondernemers verspreid over de wijk meldden zich. Twee deelnemers lieten weten dat alles bij het oude zou moeten blijven. Maar volgens de gemeente gaat het juist om straten waar anderen klagen over parkeeroverlast door automobilisten die het betaald parkeren ontwijken. In de loop van begin volgend jaar is het voortaan in alle straten van de Bazeldonk afgelopen met gratis parkeren. De gemeente wil nagaan of de manier van peilen in Bazeldonk ook in andere delen van de gemeente kan worden toegepast.