Meer Bosschenaren kunnen rekenen op een steuntje in de rug voor de komende (dure) wintermaanden. Het college van B en W heeft besloten de regels voor mensen die in aanmerking komen voor een energietoeslag per direct te versoepelen.

Dit gebeurt op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. Begin november gaat Den Bosch de aanvullende energietoeslag van vijfhonderd euro overmaken op de rekening van inwoners met lage inkomens. De Bosschenaren die voor 31 oktober al de Rijkstoeslag van achthonderd euro ontvingen, krijgen dat geld automatisch op hun bankrekening. Bosschenaren die recht hadden op de toeslag van 800 euro, maar dat nog niet hebben aangevraagd, kunnen nu meteen 1300 euro 'declareren'.

De versoepeling van de regels zit 'm onder meer in de peildatum van het inkomen. 'Inwoners van wie na de peildatum 1 januari 2022 hun inkomen daalde naar een 'lager inkomen' vielen buiten de boot, omdat zij vóór 1 januari 2022 nog te veel verdienden om de toeslag te krijgen', aldus het college. 'We willen dat inwoners die later in het jaar een laag inkomen kregen, ook in aanmerking komen voor de energietoeslag'.

Flexibele peildatum

Vanaf nu geldt een flexibele peildatum: 'Als een inwoner nu bijvoorbeeld op 29 september 2022 een aanvraag indient, dan wordt de peildatum 1 augustus. Dat is de eerste dag van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend. Als blijkt dat er dan sprake is van een laag inkomen, dan heeft de inwoner ook recht op de toeslag'.

Eerder werd bekend dat ook studenten in Den Bosch aanspraak kunnen maken op een energietoeslag. Het gaat om studenten die zelfstandig wonen. Ook zij kunnen nu dus een energietoeslag van 1300 euro aanvragen bij de gemeente. Studenten die in een studentenhuis wonen, kunnen waarschijnlijk in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand voor energiekosten. Hier neemt het college komende week een besluit over.