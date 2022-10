Een oudere fietsster is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de rotonde Vijverbosweg-Esscheweg-Wolfskamerweg in Vught.

Het ongeval gebeurde rond 14.55 uur, bij het dubbelzijdige fietspad aan de rand van de rotonde. De chauffeur van de vrachtwagen zou niet bekend zijn geweest met de verkeersituatie. Het slachtoffer is met spoed met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval, het verkeer wordt omgeleid.

Op dezelfde rotonde kwam een jaar geleden de zeventienjarige scholier Jesse de Krijger om het leven bij een botsing met een vrachtwagen. De gemeente Vught kondigde in juli dit jaar aan dat de rotonde met spoed zal worden aangepakt, omdat het verkeersplein bewezen onveilig is. 'Nu was het weer raak', zeggen buurtbewoners. Volgens hen moet er snel iets gebeuren. Korte tijd geleden heeft de gemeente de rotonde al geïnspecteerd om de rotonde te veranderen.