Tussen Oss en Den Bosch reden donderdagavond urenlang geen treinen. Rond 21.05 uur was de storing verholpen. De NS moest de verwachting meerdere keren bijstellen. De storing kwam door een defecte trein vlakbij station Oss West.

Treinreizigers zaten vanaf ongeveer 16.45 uur zo'n anderhalf uur vast in dat toestel. Ook de overweg bij de Heihoeksingel was dicht, de weg was daar afgesloten.

De incidentenbestrijding van ProRail is ter plaatse gekomen. Een reiziger die in de trein zat, laat weten dat het toestel ontruimd is. Inzittenden werden met een evacuatietrein naar Nijmegen gebracht. Die evacuatietrein arriveerde rond 18.15 uur en vertrok een halfuurtje later. "De airco doet het niet trouwens. De kleine raampjes zijn opengezet zodat iedereen wat lucht krijgt."