Een kapotte touringcar op de Koningsweg in Den Bosch heeft donderdagochtend geleid tot een verkeerschaos in en rond het centrum. Op de Randweg stond een file vanaf het Jeroen Bosch Ziekenhuis en vanaf de A2 stond het zo goed als stil vanaf Hotel Vught.

En ook vanaf de Hekellaan en Spinhuiswal stond het verkeer vast. De buschauffeur van Dortmans Touringcar uit Schijndel strandde rond half negen in de ochtend op de Koningsweg met stukken. In de richting van Centraal Station Den Bosch. Een uur later stond hij zelf nog het verkeer te regelen. "Ik heb nog geen politieman gezien", roept hij vanaf de Koninsweg.

Hij wil liever niet met zijn naam in het Brabants Dagblad. Maar geeft toe dat hij zelf ook niet gebeld heeft met de politie. Wel met zijn baas. "Er is hulp onderweg."

Even later arriveert een bus van Dortmans vanaf de andere kant van de Koningsweg. Ook die moet omrijden. Iets na half tien komt alsnog een politiewagen aangereden. En een ambulance probeert zich door het verkeer te 'wringen'. Chaos alom als ook een bus van Arriva probeert te keren ter hoogte van de Lekkerbeetjesstraat.

De buschauffeur leidt het verkeer vanaf het Willemsplein naar de Lekkerbeetjesstraat, maar deze straat loopt dood. En dus moeten auto's daar ook weer zien om te draaien.