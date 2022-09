Een man die vermoedelijk onder invloed was is woensdagavond aangehouden op de Vendreef in Vlijmen. Hij stond met zijn auto midden op de weg stil en viel een andere automobilist verbaal aan.

Rond 23.00 uur reed een bestuurster bijna tegen de auto aan, die midden op de weg stilstond. Ze stapte uit om te zien of de automobilist hulp nodig had. Maar van die vraag was hij niet gediend. Hij maakte aanvallende bewegingen en schold haar uit, waardoor de bestuurster terug naar haar auto ging om 112 te bellen. Vier agenten kwamen om poolshoogte te nemen. Uiteindelijk werd de man, die vermoedelijk onder invloed van drugs was, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar mag hij de nacht doorbrengen en wordt een bloedtest afgenomen.