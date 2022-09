Een auto is dinsdagavond al rijdend in brand gevlogen op de N65 ter hoogte van de kruising met de Molenstraat in Helvoirt. De inzittenden konden nog op tijd de auto verlaten en raakten niet gewond.

De automobilist kwam vanuit Tilburg en reed rond 21.00 uur in de richting van Den Bosch toen zijn voertuig vlam vatte. De brandweer uit Haaren kwam, en ook een waterwagen uit Helvoirt was aanwezig. Terwijl de brand woedde, scheurde de benzinetank van de auto open. De brandweer was daardoor wat langer bezig met het blussen. De auto raakte flink beschadigd. Een bergingsbedrijf voerde de wagen af.