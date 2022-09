Een bestelbus is maandagavond op de A2 bij Vught over de kop geslagen en op z'n zijkant in de berm beland. Dat gebeurde rond 22.45 uur bij de afrit richting het centrum. De bestuurder kon zelf uit de wagen komen en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het is nog onbekend hoe de auto van de weg kon raken. Bergers hebben het busje weer op zijn wielen gezet en afgevoerd. De afrit was na het ongeluk tijdelijk afgesloten. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch