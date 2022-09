Een trendbreuk op de Bossche huizenmarkt: de woningprijzen zakken weer enigszins. In april, mei en juni werd gemiddeld 453.100 euro voor een woning betaald. In het eerste kwartaal was dat bedrag nog 10.000 euro euro hoger.

Er was ook meer te kiezen. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen 667 huizen op de markt. De eerste periode waren dit er nog slechts 441. Dat ook de vraag zeer groot is, blijkt uit het feit dat de verkooptijd in het tweede kwartaal niet steeg. Gemiddeld werden koopwoningen in twintig dagen verkocht. Dat valt te lezen in het kwartaalbericht woningbouw van de gemeente Den Bosch.

In april, mei en juni werden in Den Bosch 214 woningen opgeleverd, waarvan ruim de helft in het voormalige kantoor van de GGD aan de Orthenseweg. Op de Vlietdijk werden tientallen woningen in de zogenaamde kloosters opgeleverd. De woningen in de verbouwde Zuiderschans tellen mee voor de volgende periode.

De gemeente verwacht dat dit jaar ongeveer 1.250 woningen worden opgeleverd. Volgens jaar worden 1.300 woningen voorspeld, al waarschuwt Den Bosch voor onzekerheid op de woningmarkt.