In een cel van het psychiatrisch centrum van de PI Vught heeft vrijdag een kleine brand gewoed. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Volgens de woordvoerder was de brand ontstaan door een gedetineerde die verward gedrag vertoonde. Niemand raakte hierbij gewond. Het personeel van de gevangenis kon snel ingrijpen. Brandweer en ambulance waren ter controle aanwezig.

Meer dan eens vinden er celbrandjes plaats in PI Vught. In 2020 was er sprake van zeven brandjes in een half jaar tijd. In 2022 gaat het tot nu toe om vier incidenten: in februari, mei en twee keer in september. Het aantal celbrandjes in Vught is niet opmerkelijk meer dan bij andere gevangenissen, vertelt de woordvoerder. "PI Vught is een grote gevangenis met veel PPC-plekken (Penitentiair Psychiatrisch Centrum)."

De gevolgen voor gedetineerden die een brand veroorzaken verschillen per situatie. "In dit geval is de gedetineerde in een separeercel geplaatst", aldus de woordvoerder.