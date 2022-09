Bij de supportersrellen na afloop van de wedstrijd FC Den Bosch-TOP Oss zijn zaterdagavond twee agenten lichtgewond geraakt. Zij doen aangifte van het tegen hen gerichte geweld. De politie sluit niet uit dat nog meer agenten op een later moment aangifte doen.

Na afloop van de wedstrijd in Den Bosch zochten supporters van beide voetbalclubs elkaar op in het stadion. Er ontstond een agressieve, dreigende situatie waarbij meerdere vernielingen plaatsvonden. Meerdere beveiligers raakten gewond bij de rellen, waarvan één zwaargewond nadat hij een hek op zijn hoofd kreeg. Hij is inmiddels thuis, maar het Bossche Pro Guard Security Services doet wel aangifte van het incident.

Tijdens de rellen richtten de supporters hun agressie ook tegen de politie. Er werden fakkels en stenen naar de ME gegooid en de voetbalfans gebruikten broekriemen om agenten en politiehonden te slaan. Een agent raakte gewond aan het hoofd en een ander aan een knie. De inzet werd fors opgeschaald om de situatie onder controle te krijgen. De ME vormde meerdere malen linies en voerde charges uit om groepen te scheiden.

Elf aanhoudingen

In totaal zijn zaterdagavond elf verdachten aangehouden na het uitbreken van de rellen, waarvan zeven voor geweldplegingen, variërend van openlijk geweld tot mishandeling en bedreiging. Drie andere mannen zijn aangehouden op verdenking van belediging van politieagenten. Zij mochten zaterdag na het verhoor naar huis. De laatste aanhouding was voor een 21-jarige man, voor het niet voldoen aan een vordering. Alle verdachten waren tussen de 18 en 41 jaar en komen uit Oss, Den Bosch en Berghem.

Onacceptabel

Burgemeester Jack Mikkers had een noodbevel uitgevaardigd om de politie haar werk te laten doen. Deze was van kracht tot 20.30 uur. Hij noemde het geweld van de supporters onacceptabel. "De agenten hebben een verantwoordelijke rol en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect."

Hij kijkt in overleg met alle betrokken partijen, waaronder de clubs en de KNVB, naar gepaste maatregelen. "Want bij voetbal moet het plezier centraal staan. Voor alle bezoekers, jong en oud. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Dat zal iedereen onderstrepen."

Camerabeelden van bodycams

Het onderzoek is nog in volle gang. Naast het bekijken van de camerabeelden, worden de beelden van bodycams van verschillende agenten onderzocht. Deze beelden worden mogelijk in een later stadium van het onderzoek openbaar gemaakt. De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen volgen.