De derby tegen TOP Oss is voor FC Den Bosch sowieso al een speciaal duel. Maar nu de ploeg van trainer Jack de Gier allerlaatste staat in de Keuken Kampioen Divisie (KKD) is de druk om te winnen zaterdagmiddag op eigen veld nog groter.

Relaxed als altijd neemt Jack de Gier vrijdag na de ochtendtraining van FC Den Bosch de tijd voor zijn perspraatje. Aan niets is te merken dat de coach met zijn ploeg onderaan staat in de KKD. "We willen de derby tegen TOP Oss winnen", zegt hij laconiek. "Voor de supporters en voor onszelf. Dat is niet anders dan anders."

Natuurlijk is de druk van buitenaf na vijf nederlagen op rij wel anders. "Maar dat probeer je weg te nemen bij de spelers. Maandag was het even slikken na het verlies bij Jong PSV (3-1, red.), maar daarna hebben we ons al heel snel weer op deze wedstrijd tegen TOP Oss gericht. En vooral naar onszelf gekeken."

Zeldzame fouten

De nederlaag bij Jong PSV was natuurlijk vooral het gevolg van de zeldzame fouten van doelman Wouter van der Steen, maar De Gier trok nog meer conclusies uit dat duel. "De 2-1 en 3-1 vallen allebei uit en corner waar wij organisatorisch niet goed mee omgaan. Dat mag niet gebeuren. Deze week hebben wij vooral weer getraind op eigen speelwijze en dat zag er goed uit. De beelden van die trainingen heb ik nu bewust ook met de jongens teruggekeken. We moeten terug naar de basis, de dingen doen die we goed kunnen en van daaruit verder gaan."

FC Den Bosch kan tegen TOP Oss nog altijd geen beroep doen op spits Nikolaj Möller, die met een voetblessure kampt. "Wat dat betreft komt het goed uit dat we volgende week niet spelen. Hopelijk is hij over twee weken tegen Heracles weer inzetbaar", zegt De Gier.

Sleutelbeen

Nick de Groot is voorlopig ook uitgeschakeld. De linksback brak maandag tegen Jong PSV zijn sleutelbeen bij een val tegen de boarding. Hij is inmiddels geopereerd en staat naar verwachting zes weken aan de kant.

Victor van den Bogert, Dylan Ryan en Anass Ahannach (45 tot 60 minuten) zijn zaterdag weer wel inzetbaar. Over zijn opstelling wilde De Gier vrijdag weinig prijsgeven. Wel zei hij dat niet veel gaat veranderen in vergelijking met de verloren wedstrijd tegen Jong PSV. "In de situatie waarin we nu zitten wil ik er geen duiventil van maken", aldus de coach.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, Maas; Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Konings, Patoulidis.