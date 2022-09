Zo af en toe zie je in Den Bosch vuilniswagens rijden met een Belgisch kenteken, omdat er niet voldoende Nederlandse wagens zijn.

Volgens een woordvoerder van de gemeente moeten 'inzamelwagens' zoals zij de wagens noemt, uitkomst bieden omdat er niet genoeg 'Nederlandse' wagens zijn. "De Afvalstoffendienst heeft drie inzamelvoertuigen in bestelling staan. Deze moeten echter nog worden geleverd", zegt de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder wordt een inzamelvoertuig 'waarschijnlijk eind dit jaar geleverd'. "Voor de andere twee is er nog geen zicht op een leveringsdatum. Dit door een tekort aan onderdelen", aldus de woordvoerder.

De gemeente heeft alvast besloten om twee wagens te huren het bedrijf Cleanmat dat is gevestigd in de Belgische plaats Andelst en ook materiaal verhuurt aan Duitsland.

De woordvoerder benadrukt dat deze aanpak niet zorgt voor een hogere rekening. Maar er zijn onzekerheden. "De lengte van de huur is afhankelijk van de levertijd van de nieuwe inzamelvoertuigen. Omdat deze later worden geleverd bekijken we nu de mogelijkheden om de kosten (gedeeltelijk) te verhalen op de leverancier."