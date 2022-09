Zes mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een stadsbus in de straat Achter het Wild Varken in Den Bosch. Transferiumbus lijn 60 is daar tegen een bushokje gebotst, waar de zes in stonden.

Het ongeluk vond plaats rond 12.40 uur. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat de bus per ongeluk de punt van het glazen dak van het bushokje raakte. Daarna viel het dak naar beneden. Vier van de zes gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee konden ter plaatse aan hun verwondingen geholpen worden door ambulancemedewerkers. De passagiers van de bus bleven ongedeerd. Evenals de chauffeur, die werd later opgevangen. Hij vertelde dat hij de bus dicht bij het bushokje wilde laten stoppen, zodat de mensen niet nat zouden worden. Krappe bocht De straat Achter het Wild Varken ligt tussen de Wolvenhoek en Achter het Verguld Harnas. Omwonenden klaagden eerder over de hoek van de Bossche Vughterstraat-Achter het Verguld Harnas, waar transferiumbus 60 zich duizenden keren per jaar door een te krappe bocht zou moeten wringen naar een halte aan de Wolvenhoek.