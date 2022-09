Op de A59 botsten woensdagmiddag rond 16.15 uur drie personenauto's en een bestelbus op elkaar. Daarbij raakte niemand gewond. Door het ongeluk werd de A59 richting Oss afgesloten bij afrit Rosmalen-Oost. Rond 17.30 uur werd de snelweg weer vrijgegeven.

Het wegverkeer werd via de af- en oprit Rosmalen-Oost omgeleid. "Er zijn vier auto's die geborgd moeten worden. Bij de botsing is veel rommel op de rijbaan terechtgekomen. We proberen de weg zo snel mogelijk vrij te krijgen", lichtte een woordvoerder van Rijkswaterstaat toe.

Als gevolg van het ongeluk ontstond er een file op de A59.