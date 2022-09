Bij een controle op onder andere de Esscheweg, Loonsebaan en Zonneweilaan in Vught reden maar liefst 67 weggebruikers harder dan de toegestane snelheid. De politie slingerde ze op de bon.

De controle vond maandag plaats en was een samenwerking tussen het team surveillance en het team verkeer van de politie. De hoogst gemeten snelheid was 93 kilometer per uur op een 60km-weg en 71 kilometer per uur op een 50km-weg.

Door omwonenden wordt met regelmaat geklaagd over hardrijders. De Esscheweg is bijvoorbeeld een belangrijke fietsroute voor de jeugd naar het Vughtse sportpark met twee voetbalclubs en een hockeyclub.