In de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch is maandagochtend rond 6.45 uur een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

Een voorbijganger ontdekte het lichaam in het midden van het kanaal bij de kruising van de Poeldonkweg en de Bosscheweg en waarschuwde de politie. De politie rukte met zo'n vijf politieauto's uit naar de plek waar het lichaam is aangetroffen. Ook de forensische opsporingsdienst doet onderzoek. Rond 8.30 uur was ook de begrafenisondernemer ter plaatse.