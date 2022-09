Een Rotterdammer (20) is donderdag op een treinstation in Brussel aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de explosies die onlangs plaatsvonden aan de Goedenrade en de Stapelen in Den Bosch.

De woning aan de Stapelen wordt onder anderen bewoond door Klaas Otto en Gracia K. die een gebiedsverbod opgelegd kregen dat inmiddels is beëindigd. De explosie bij het andere huis is waarschijnlijk een vergissing. De overleveringsprocedure om de verdachte naar Nederland te krijgen wordt in gang gezet aldus de politie vrijdag in een bericht waarmee de aanhouding bekend is gemaakt. Volgens de politie kwam de verdachte 'in beeld tijdens een onderzoek naar de explosies'.