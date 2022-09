Ook bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting verlaat het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij vertrekt op 1 november, nadat hij zeven jaar leiding heeft gegeven aan het Bossche ziekenhuis.

In juni werd al bekend dat bestuurder Marcel Visser na ruim 6,5 jaar zou vertrekken. Hij is op 1 augustus als interim-bestuurder aan de slag gegaan bij de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Piet-Hein Buiting vertrekt op 1 november. Hij heeft zich afgelopen jaren onder meer sterk gemaakt voor het bevorderen van gezondheidswelzijn, in en buiten het ziekenhuis. In het Bossche ziekenhuis kregen patiënten nadrukkelijk meer regie over hun eigen behandeling en artsen en verpleegkundigen werken steeds meer persoonsgericht.

Over zijn vertrek zegt Buiting zelf: "Het is voor mij na de coronaperiode een natuurlijk moment om het stokje over te dragen. De strategie van gezondheidswelzijn is goed geworteld (...) Er zijn weer nieuwe zorgvormen nodig met gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden om de vraagstukken die spelen in de zorg op te lossen."

Het ziekenhuis had als opvolger van Visser al NVZ-directeur Sander Gerritsen aangetrokken als interim-bestuurder.