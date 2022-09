De brand die donderdagmiddag tegen 15.00 uur uitbrak bij een pallethandel aan de Ertveldweg in Den Bosch is onder controle.

Voor een korte tijd stond een lading houtwerk in lichterlaaie, wat zorgde voor donkere rookwolken. Meerdere eenheden van de brandweer kregen het vuur binnen een half uur onder controle.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om enkele rijen pallets die tot dertig hoog lagen opgestapeld. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere grote stapels op het terrein en naar containers.

De donkere rookwolken trokken over Ertveldplas heen en waren tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer voert metingen uit om te zien of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.