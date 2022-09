FC Den Bosch heeft op Deadline Day nog een aanvallende middenvelder aan de selectie toegevoegd. De twintigjarige Belg Evangelos Patoulidis wordt de rest van dit seizoen gehuurd van KV Oostende.

Patoulidis is een linksbenige speler die volgens technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch ook op de vleugel uit de voeten kan. De 1,76 meter lange middenvelder is de enige speler die in deze transferperiode overkomt van een andere club die net zoals FC Den Bosch in handen is van het Amerikaanse investeerderscollectief rond de Pacific Media Group (PMG).

Ook vorig seizoen huurde FC Den Bosch twee spelers van Oostende. Het aanvallende duo Preben Stiers en Mohamed Berte kwam toen echter niet uit de verf in Stadion De Vliert. "Maar deze jongen is veel verder in zijn ontwikkeling. Hij heeft ook al een aantal wedstrijden in het eerste elftal van Oostende achter zijn naam staan", haast Gösgens zich te zeggen.

Anderlecht en Standard Luik

Patoulidis, die van Griekse afkomst is, kwam de voorbije twee seizoenen tot vijftien optredens in de hoofdmacht van Oostende. Drie keer startte hij in de basis. Voordat hij in 2020 overstapte naar de Belgische PMG-club doorliep de in Brussel geboren speler de jeugd van Anderlecht en Standard Luik. Daar stond hij op zijn twaalfde en op zijn vijftiende in de belangstelling van Barcelona en van Manchester City, maar tot een overgang naar die grootmachten kwam het nooit.

Gösgens verwacht dat Patoulidis bij FC Den Bosch mee gaat strijden om een basisplek. Met de Belgische huurling erbij heeft FC Den Bosch zijn selectie voor dit seizoen compleet. "Ons spelersbudget is volledig opgesoupeerd", aldus Gösgens.

Twintig contractspelers

FC Den Bosch, dat werkt met een spelersbudget van 1,2 miljoen euro, heeft nu twintig contractspelers en twee huurlingen. Vorig seizoen begon de ploeg met zestien contractspelers en vijf huurlingen. FC Den Bosch werkte toen met een spelersbudget van 950.000 euro. "Huurlingen zijn goedkoper, maar ik vind twee of drie huurspelers in een selectie eigenlijk wel genoeg. En we hebben nu aan enkele spelers wat meer uitgegeven", zegt Gösgens.

Rond Stadion De Vliert zongen de afgelopen dagen ook de namen van Maarten Pouwels en Tim Receveur als mogelijke aanwinsten rond. "Maar daar zijn we nooit mee bezig geweest", aldus Gösgens. "Dergelijke jongens zijn voor ons simpelweg niet te betalen. Voor ons budget hebben we nu een prima selectie staan. En we hebben natuurlijk ook nog onze jeugdopleiding waaruit spelers door kunnen stromen."