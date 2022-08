Goed nieuws voor skaters: World Skate Center opent weer mondjesmaat. Op 27 augustus was de open dag op de nieuwe locatie, waar menig skater los kan gaan. De skatehotspot heeft de Tramkade niet verlaten; nu vind je het in de Kaaihallen achter de Verkadefabriek.

Het skatepark ging vorig jaar dicht. De huur liep af en dus moest er na acht jaar aan de Buitendijk een nieuwe plek komen, die ze vonden in de Kaaihallen. Er is de afgelopen maanden hard gebouwd: "We deden alles zelf", vertelt beheerder Jimmy Damen. Hij is coördinator van de skateschool en van de vrijwilligers. "Ik hield me vooral bezig met iedereen weer bij elkaar krijgen in dit nieuwe skatepark."

"Iedereen draagt een steentje bij", vult Boas Hopma aan. "We hebben hart voor de zaak en zijn blij om open te zijn!" Boas doet van alles voor World Skate Center, maar voornamelijk op organisatorisch vlak. "Ik zeg altijd dat de jongens op de voorgrond bouwen, en ik op de achtergrond." Zo houdt hij zich veel bezig met vergunningen en beleidsplannen. Zodra de verbouwing rond is, wil hij zich bezig houden met evenementen en communicatie.

Want evenementen komen er zeker aan, zodra de hal daar klaar voor is. Bijvoorbeeld de Halfpipe Horror van World Skate Center zelf, of Teenage Riot waar veel internationals op afkomen. "We zijn een accommodatie voor topsport met trainingen voor het Olympisch skateteam. Dit biedt kansen voor zowel nationale en internationale skate-events, zoals het NK Skateboarden en de Worldcup." Bijzonder, in ons stadje! Dat betekent natuurlijk wel dat het goed in orde moet zijn. "Op de dagen dat we niet open zijn, bouwen we aan een horecagelegenheid en een beter klimaatsysteem."

Dat dat allemaal in orde is, is natuurlijk erg belangrijk. "Dan kunnen we ook muziekevenementen organiseren, of een festival." Daarbij is de hal duurzaam: er is hout uit de oude locatie gebruikt en alles is makkelijk te demonteren, zodat het mee kan naar een nieuw pand. Want de Kaaihallen blijven niet het huis van World Skate Center.

"Tot 2025 loopt het contract", vertelt Rudy, trainer van het Olympisch skateteam. "We zullen dus, jammer genoeg, weer moeten verhuizen. Ik hoop dat we hier langer mogen blijven zitten en niet dichthoeven, want we zijn een olympisch trainingscentrum."

De skaters zitten voorlopig gebakken bij de Kaaihallen: "Dit is een superlocatie, op de Tramkade. Het past goed bij de rest", zegt Jimmy enthousiast. Het is nog niet bekend wanneer de skaters precies klaar zijn met bouwen, maar tot het echt helemaal klaar is, is de hal geopend op woensdag, vrijdag en zondag.