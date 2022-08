De staking van het NS-personeel in Den Bosch is eigenlijk pas woensdag, maar ook dinsdag hebben veel reizigers een probleem. NS meldt dat er in heel het land geen treinen rijden.

Op dinsdag 30 augustus moeten Bossche treinreizigers alternatief vervoer zoeken of een dagje thuiswerken. NS meldt: "Door de impact van de acties van dinsdag kunnen er de hele dag geen NS-treinen rijden in Nederland met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal - Schiphol." Dat betekent een extra dagje Den Bosch. Staking in Den Bosch Naast dinsdag 30 augustus wordt ook op woensdag 31 augustus gestaakt door het NS-personeel. Naar verwachting rijdt er dan vrijwel geen trein van of naar Den Bosch.