In een slaapkamer van een huis in Den Bosch heeft maandagmiddag een felle brand in gewoed. De bewoners van het huis aan de Balbaostraat waren thuis toen de brand uitbrak. Ambulancepersoneel heeft het aanwezige gezin, onder wie een aantal kinderen, nagekeken.

Een slaapkamer brandde volledig uit en ook andere ruimtes in de woning liepen veel rook- en roetschade op. De brandweer had het vuur snel onder de controle. De straat werd enige tijd afgezet om buurtbewoners op afstand te houden. De kinderen kregen van de hulpdiensten een aantal 'troostbeertjes' voor de schrik.