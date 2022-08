De politie ontving zondagochtend rond 11.35 uur een melding van een mogelijk schietincident aan de Vierde Haren in Den Bosch. Agenten zijn met meerdere eenheden ter plaatse.

Aan de kop van meerdere rijtjeswoningen begint een lintafzetting die helemaal tot om de hoek reikt. Achter de rijtjeswoningen is een speeltuin, die is niet afgezet. Er is geen ambulance aanwezig, wel zijn er veel politie-eenheden ter plaatse. Ook is de Forensische Opsporing aanwezig.

De aard van het mogelijke schietincident en hoeveel mensen erbij betrokken zijn, is niet bekend.

Later meer.