Het idee is mooi: met achthonderd mensen, kaarsen en verhalen van de Markt in een 'processie van het licht' naar de achthonderdjarige Sint-Jan. Maar vind die mensen maar eens. Plebaan Vincent Blom doet in ieder geval een poging.

Eigenlijk was het de bedoeling dat op 1 oktober van vier hoeken uit de binnenstad de honderden mensen naar de Sint-Jan zouden lopen, maar in overleg met de gemeente is besloten dat het 'alleen' vanaf de Markt om 1930 uur zal zijn. "Dat is toch iets makkelijker te beheersen", zegt Blom.

De startplaats en de plek van bestemming zijn dus bekend. Maar dan is het ook wel fijn als er mensen mee gaan lopen. Blom is daarom op zoek naar mensen die mee willen lopen. "En dan hoef je niet eens een verhaal op te schrijven. Mensen mogen ook hun verhaal in stilte meedragen. Het belangrijkste is dat je een gevoel meeneemt. Maar mócht iemand een verhaal over de Sint-Jan of over iets persoonlijks hebben, zoals het afscheid van een dierbare of een trouwerij, dan kunnen we die een mooie plek geven in de kathedraal."

Ondertussen kruipt het jubileumjaar vol met activiteiten richting het laatste kwartaal. Tot nu toe kijkt Blom tevreden terug op hoe het jaar gaat. "Ik denk dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat het feest echt voor de mensen is en middenin Den Bosch is in plaats van dat het een feestje is voor de bobo's."