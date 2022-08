Ondanks de hoge temperaturen is het volgens de gemeente niet nodig om een hitteprotocol van kracht te laten zijn tijdens de Bossche kermis die vanaf 19 tot en met 28 augustus wordt gehouden.

Tijdens de kermis in Uden werden wel maatregelen genomen vanwege de hoge temperaturen. Het openingstijdstip werd een keer gewijzigd naar17.00 uur in plaats van om 13.00 uur. Ook werden vernevelaars en extra watertappunten geïnstalleerd.

Extra middelen

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Bosch is het niet nodig om een hitteprotocol toe te passen in Den Bosch. ,,Gemiddeld genomen blijven de kermisbezoekers anderhalf uur op de kermis. Dat is relatief kort als je het vergelijkt met een festival. De kermis brengt dan ook minder risico’s met zich mee. Daarnaast leert de ervaring dat bezoekers er zelf voor kiezen om op warmere dagen niet midden op de dag richting kermis te komen, maar pas in de avond als het koeler is.’’

De kermis is dus op de gebruikelijke tijdstippen geopend. ,,Op de Parade en Markt hebben wij watertappunten. Met de EHBO is de situatie van warmte besproken. Zij houden hier rekening mee door extra middelen bij zich te hebben om te koelen als dit nodig is.’’