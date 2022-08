De politie heeft het onderzoek voltooid naar de brand waardoor zaterdagnacht een bestelbus van de Syrische Dunya Supermarket aan de Bosssche Churchilllaan vrijwel uitbrandde. Het winkelpand liep lichte schade op.

"We gaan niet uit van brandstichting. We hebben buurtonderzoek gedaan en daaruit kwamen geen bijzonderheden. De zaak is daarmee voor ons ook klaar'', aldus een woordvoerder van de politie. Het is onduidelijk waardoor de brand is veroorzaakt.

Na de brand stuurde de politie een Burgernet-bericht waarin werd gevraagd verdachte zaken rondom de brand te melden. Met meerdere voertuigen kwam de politie op het incident af. Voorbijgangers werd gevraagd of ze iets hadden gehoord of gezien.