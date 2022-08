Geen betere tijd dan de zomertijd om te praten met de mensen die hun werk doen op, aan en soms zelfs in het water. Kees Klijn zoekt ze op. Deze week: Han van Beek vist met zijn kraan overtollig groen uit het water.

Eén keer heeft Han van Beek een hengel uitgeworpen. Hij ving niks, zijn broer heel veel. Eind van het liedje: uit frustratie brak hij zijn hengel in tweeën. De waterkant heeft Van Beek niet afgezworen. En vissen doet hij nog altijd, maar niet meer met een stok. En niet op brasem, voorn of snoek, maar op waterplanten.

In de zomermaanden is de Dongenaar samen met zijn Atlas mobiele kraan waarop een maaikorf is gemonteerd, druk in de weer met het weghalen van een teveel aan groen in de watergangen. Dat doet hij voor waterschap Aa en Maas. Zo wordt voorkomen dat bepaalde flora te veel gaat domineren, wat de afvoer van hemelwater zou stremmen.

Vogels, vissen en een enkele rat

Als Van Beek met zijn maaikorf aan de slag is, zijn er altijd gasten. Nee, geen volk - hooguit een enkele boer -, maar vogels, zoals ooievaars. "Er komen natuurlijk torretjes mee, een enkele rat. Ze zitten eigenlijk aan de dis." En vissen? "Dat gebeurt maar zelden. De maaikorf heeft zulke grote mazen, daar vallen ze doorheen. De meeste zorgen dat ze weg zijn als ik eraan kom. Als er eentje in de korf ligt, zet ik 'm terug, natuurlijk."

Een watergang is een watergang, zou je denken. Maar er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt, zegt Van Beek. "De A-categorie wordt twee keer per jaar gemaaid. Die zijn voor agrariërs belangrijk, moeten als er hoosbuien zijn geweest het water zo snel mogelijk afvoeren. De B-categorie komt maar één keer aan de beurt. En dan hebben we nog C, dat zijn droge slootjes. Die komen maar amper aan bod."

Maaien, de kant opwerpen, een paar meter opschuiven. Dan herhaalt het ritueel zich. Saai? "Nee, anders zou ik het geen 32 jaar volhouden. Je bent buiten, in de natuur. Je ziet nog eens wat, zeker nu de waterkwaliteit flink is verbeterd. Ik voel me vrij." Komt nog bij: "In de wintermaanden snoeit en rooit ons bedrijf, Gebroeders Tolenaars uit Giessen, bomen. Heb je toch die afwisseling."

Na elke werkdag maakt hij de maaikorf schoon. "Ik wil voorkomen dat er plantenresten terechtkomen in een andere watergang. Sommige zijn helemaal niet welkom, zoals de waternavel. Die woekert op verschillende plekken. Stel dat je een sloot hebt waar die niet in voorkomt, wil ik het niet op mijn geweten hebben dat ik 'm daar heb achtergelaten."

Die waternavel is in Den Bosch en omgeving nog aardig in toom te houden, zegt Bart Vos, gebiedsbeheerder waterschap Aa en Maas. "Maar in Heusden en richting Waalwijk hebben we het bestrijden opgegeven. Waternavel is een aantal jaren geleden via inlaatpunten aan het Drongelens kanaal binnengekomen. Daardoor is nu de achterliggende polder zowat volledig besmet. In dat gebied proberen we die exoot te beheersen."