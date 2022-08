Het is een immens bouwproject met veel impact voor de omgeving; de ombouw van het spoor tussen Den Bosch en Vught. Vijf aannemers hebben interesse om ermee aan de slag te gaan.

Vanaf maandag 29 augustus kunnen aannemers zich inschrijven voor de eerste fase van de ombouw van het spoor tussen Den Bosch en Vught: de aanleg van het tijdelijk spoor. Dit tijdelijk spoor is nodig om daarna de verdiepte ligging van het spoor in Vught te kunnen bouwen.

Vijf aannemers, wiens namen nog niet bekend zijn, hebben zich aangemeld voor de startbijeenkomst die binnenkort plaatsvindt in Vught. ProRail informeert ze over het project, de werkzaamheden, omgeving en de aanbestedingsprocedure.

Omgeving

ProRail zoekt een aannemer die het spoor bouwt maar óók rekening houdt met de omgeving én nadenkt over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

Het spoor tussen Den Bosch en Vught wordt aangepast om in de toekomst meer (goederen)treinverkeer mogelijk te maken. Hiervoor komt er een vierde spoor tussen Den Bosch en Vught Noord en worden de twee sporen in Vught richting Eindhoven verdiept aangelegd.

Hinder

Om mogelijke geluids- en trillingshinder tegen te gaan, komen op diverse plekken geluidschermen langs het spoor of een trillingswerende wand in de grond.

De ombouw van het spoor duurt ruim zeven jaar. In de eindfase vindt de 'omkering' van de N65 en het spoor plaats. In de nieuwe situatie gaat de rijksweg namelijk over het spoor heen in plaats van eronderdoor.

De definitieve gunning vindt pas plaats als het tracébesluit PHS Meteren-Boxtel onherroepelijk is. Hiervoor loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State.