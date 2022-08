Het Herman Moerkerkplein in Den Bosch krijgt een nieuw uiterlijk. Na de zomer starten werklieden met het herinrichten van deze historische locatie in het centrum.

Dit gebeurt nadat de gemeenteraad in juli unaniem akkoord ging met het krediet van 700.000 euro voor de tweede fase van de herinrichting van het plein. Het gaat hierbij onder meer om restauratie van de 13de-eeuwse waterpoorttoren, de reconstructie van de historische eerste stadsmuur en de voormalige kademuur.

In fase 2 van het project wordt de Groote Stroom weer zichtbaar door een stuk Binnendieze open te leggen. Het 'nieuwe' Herman Moerkerkpark is naar verwachting in het najaar van 2023 klaar, zo belooft de gemeente.

'De nieuwe, parkachtige inrichting rond de waterpoort en stadsmuur zorgt straks voor een groene entree van het Gasthuiskwartier', aldus de gemeente. 'Zo komt deze historische plek, op steenworp afstand van de Markt, weer tot leven.'

De Waterpoort is een van de laatste zichtbare resten van de Bossche stadsmuur uit de 13de eeuw. Hier lag tot de 15de eeuw de binnenhaven van de stad. Hier stroomden de Aa en de Dommel als Dieze de stad binnen.