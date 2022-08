De bestelbus van de Syrische Dunya Supermarket is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan aan de Churchilllaan in Den Bosch. De politie vroeg in een melding om verdachte zaken te melden. De omgeving is met lint afgezet.

De brand ontstond rond 00:50 uur. Bij aankomst van de brandweer stond de bus al helemaal in vuur en vlam. De brand kon snel worden geblust, maar de bus brandde vrijwel volledig uit. Het winkelpand van de Dunya Supermarket liep lichte schade op. De supermarkt heeft meerdere vestigingen in Nederland. Na de brand stuurde de politie een Burgernet-bericht waarin werd gevraagd verdachte zaken rondom de brand te melden. Met meerdere voertuigen kwam de politie op het incident af. Voorbijgangers werd gevraagd of ze iets hadden gehoord of gezien. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De precieze oorzaak is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande bus afgevoerd.