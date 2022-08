In de Bossche binnenstad is vrijdagavond een aantal auto's weggesleept omdat zij in de weg stonden voor La Vuelta die zaterdagmiddag leidt door een deel van het centrum.

Waarschuwingen genoeg voor de eigenaren zou je denken. Een waarschuwingsbrief van de gemeente in juli en een herhaling daarvan. Ook is op een groot aantal borden al geruime tijd te lezen dat auto's vanaf vrijdag 18.00 uur worden weggesleept als zij in de weg staan voor La Vuelta. "We zijn vanmiddag vanaf vier uur gaan bellen met mensen van wie de auto er nog stond. Ook hebben we mensen thuis opgezocht. Ze waren blij. Sommige mensen zeiden het niet te weten." Dat zegt een medewerker van handhaving terwijl in de Vughterstraat rond 21.30 uur een auto wordt afgevoerd. "Het is de eerste in de Vughterstraat. Er staan er nog een paar. Op de Rietveldenweg wordt nu ook gesleept", zegt de medewerker die geen idee heeft hoeveel auto's vrijdagavond weg worden gesleept. "Zaterdag wordt nog een ronde gemaakt", aldus de medewerker. Jan de Wit, die La Vuelta namens de gemeente (bege)leidt, zei eerder deze week in het Brabants Dagblad dat zo'n 1100 auto's van vergunninghouders opzij moeten voor La Vuelta. Volgens hem zijn de eigenaren van deze auto's herhaaldelijk gewaarschuwd. Dat hoort bij het 'maatwerk'.