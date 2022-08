Arnold Berg sluit in september de Tosti Club-vestiging in appartementencomplex Het Hof (Paleiskwartier). "Er is in coronatijd veel gebeurd, maar daar zeg ik verder liever niks over", zegt Berg over de sluiting. Hij vertelt liever over de nieuwe zaak die hij in oktober opent in de Zuiderpassage.

In dat winkelcentrum bij de Zuiderparkweg gaat hij aan de slag in het pand waar onlangs pizzeria Stefano's werd gesloten. Ruim een jaar geleden werd deze zaak geopend door Bob Frederiks en Stefan van der Pas. Het is niet duidelijk waarom dit filiaal van de Stefano's-vestiging aan de Stoofstraat is gesloten. "Ik ben blij met deze locatie. Vooral wat betreft de bereikbaarheid", zegt Berg. In oktober begint hij in het winkelcentrum met Arnold's Choice. "Wij zijn geopend voor afhalen en bezorgen van hamburgers, tosti's en hotdogs", zegt Berg over de zaak die behalve dinsdag dagelijks is geopend. Volgens hem is nog niet bekend welke zaak zich eventueel gaat vestigen in het pand waar de Tosti Club nu nog is gevestigd. "Volgens mij is het wel de bedoeling dat er een filiaal wordt geopend in Den Bosch."