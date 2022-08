Archeologen hebben onlangs onder andere een schedel en een grafsteen gevonden onder de vloer van het Bossche Groot Tuighuis in Den Bosch.

Het gebouw uit de 15e eeuw dat ligt aan de Bethaniestraat wordt op dit moment verbouwd tot modern Erfgoedcentrum. Hiervoor is voorzichtig de tegelvloer uit de jaren 1920 verwijderd.

Na het verwijderen van de vloer zijn sleuven gegraven voor de aanleg van een nieuwe riolering. Hierin ontdekten archeologen vondsten die meer vertellen over deze historische locatie: skeletmateriaal, een fragment van een grafzerk en een mergelstenen bouwfragment, schrijft Erfgoed 's-Hertogenbosch op de website.

Op de grafsteen staat: "de greef sterf de(n) 6 nove(mber) 167...". Volgens Erfgoed 's-Hertogenbosch is de grafsteen gemaakt voor iemand met de (achter)naam Greef, die is overleden op 6 november 167-. Het laatste cijfer van het jaartal ontbreekt, maar deze persoon moet tussen 1670 en 1679 zijn gestorven.

De stichting noemt dat "opvallend", omdat het gebouw tot 1689 als protestantse kerk is gebruikt en er dus in de kerk is begraven.

Het gebouw begon in de 15e eeuw als de Sint-Jacobskerk en was daarna wagenhuis, paardenstal, militair arsenaal en museum. In de tijd van de Sint-Jacobskerk zijn verschillende Bosschenaren onder de vloer begraven. Dit skeletmateriaal is door eerdere werkzaamheden in de bodem, zoals de aanleg van de vloer in de jaren 1920, in de bovenste lagen grond terechtgekomen.

Alle vondsten krijgen een plek in het depot van Erfgoed 's-Hertogenbosch. Na de werkzaamheden voor de vloerverwarming en het riool zal de tegelvloer uit de jaren 1920 terugkeren in het nieuwe Erfgoedcentrum.