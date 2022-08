Een Bosschenaar (20) die acht maanden geleden zijn rijbewijs behaalde, is het alweer kwijt. Hij racete met een snelle huurauto op de A2 en door Den Bosch, waarbij hij zigzaggend door het verkeer reed. Dat meldt de politie.

Op de A2 en in Den Bosch pleegde hij volgens de politie meerdere 'grove overtredingen'. Op de snelweg reed hij andere voertuigen zigzaggend links en rechts over drie rijstroken voorbij. De politie registreerde een snelheid van 171 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt.

Op de Maaspoortweg in Den Bosch haalde hij het verkeer met hoge snelheid in over een uitvoegstrook. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt. Ook is het CBR op de hoogte gesteld, die mogelijk aanvullende maatregelen tegen hem kan nemen.