Ook Bossche studenten hebben recht op de energietoeslag voor lagere inkomens. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

Eerder was hier nog geen sprake van. Gemeenten volgden het advies van minister Carola Schouten om studenten vanwege hun 'zeer diverse' woonsituatie uit te sluiten voor het extraatje. De rechtbank stak hier vorige week een stokje voor in een zaak aangespannen door een Nijmeegse student. Het zou niet eerlijk zijn om deze groep over een kam te scheren, aldus de rechter.

Voor studenten in Den Bosch is dit goed nieuws. Zij hebben nu recht op de energietoeslag van 1.300 euro, mits ze aan alle voorwaarden voldoen. Zo moeten aanvragers minstens 21 jaar oud zijn en mag het inkomen per huishouden niet hoger zijn dan 120 procent van de bijstandsnorm. Dit betreft 1.244,54 euro voor alleenstaanden en 1.777,92 euro voor samenwonenden.

Volgens cijfers van de gemeente hebben 3.500 inwoners de energietoeslag automatisch ontvangen. Tot eind juni zijn daarboven op 3.300 aanvragen ingediend voor de toeslag. Daar komen de studenten nu dus bij.